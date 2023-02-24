Собянин: в Москве за 12 лет отреставрировано более 2 тыс памятников архитектуры

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более двух тысяч памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за 12 лет. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Благодаря столичной программе реставрации памятников архитектуры число объектов в неудовлетворительном состоянии с 2010 года сократилось с 1 325 до 180. Доля объектов культурного наследия в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4%.

"Таких объемов реставрационных работ нет ни в одном другом городе мира. Забота о сохранении московской старины объединила городские власти, федеральные ведомства, религиозные общины и многочисленных частных владельцев памятников архитектуры", – сообщил мэр.

Результатом реставрации особняка Рутковских в Большом Козловском переулке стало возвращение зданию исторического облика. В подвале были отреставрированы кирпичные своды Монье.

Комплексу зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной вернули не только исторический облик, но и планировку и интерьеры.

Стены Храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке укрепили, а покрытие кровли заменили. Помимо этого, реставраторы укрепили лепной декор и обновили позолоту на крестах.

В павильоне № 5 "Физика" на ВДНХ демонтировали фанерные конструкции, скрывавшие гипсовую лепнину. Парадный дверной блок главного фасада полностью отреставрировали.

Фасадные работы в павильоне № 51 завершили. В настоящее время специалисты воссоздают по архивным материалам бетонные скульптуры быков, которые в дальнейшем вернутся на фасады здания.

Сейчас реставрационные работы ведутся на 561 столичном объекте культурного наследия. Порядка 200 из них будут завершены в 2023 году, сообщил Собянин.

Ранее специалисты завершили реставрацию фасадов доходного дома потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой, расположенного на улице Забелина в Москве. Трехэтажное каменное здание построено в 1900 году по проекту архитектора Сергея Воскресенского.

В ходе реставрации был раскрыт исторический вход со стороны главного фасада, восстановлен венчающий карниз, заменены деревянные окна, утеплена кровля, воссоздана калитка главного входа.



Собянин: в Москве отреставрировано более 2 000 памятников архитектуры за 12 лет

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