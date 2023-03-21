09:35Мэр Москвы
Собянин сообщил, что новый мост через Яузу свяжет районы Басманный и Лефортово
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин сообщил, что реализация проекта велопешеходного моста через Яузу позволит связать между собой районы Басманный и Лефортово. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.
Мост планируют открыть в 2025 году. Смотровая площадка-амфитеатр украсит конструкцию и станет его основой.
"Строительство моста – часть плана развития территории МГТУ имени Баумана. На Рубцовской набережной он выйдет к одному из корпусов университета, а с противоположной стороны, на Госпитальной набережной, – к строящемуся общежитию", – уточнил он.
Собянин также отметил, что в рамках проекта обустроят пандусы, лифты и лестницы для комфортного спуска к набережной.
Ранее мэр столицы назвал ключевым принципом развития московских районов близкое расположение объектов социнфраструктуры к жилым кварталам. Подобная практика осуществляется с целью повысить комфорт местных жителей. Принцип применяют в процессе развития каждого столичного района.
Отдельное внимание власти города уделяют комплексному развитию территорий. В частности, в Северном Чертанове одновременно возводятся учебный корпус и детский сад. Аналогичный комплекс появится в Молжаниновском районе.
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