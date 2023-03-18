Собянин рассказал о развитии крупнейшей в мире московской системе теплоснабжения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин представил интересные факты о работе столичной системы теплоснабжения в своем персональном телеграм-канале.

"Московская система теплоснабжения – крупнейшая в мире: ее протяженность свыше 17 тысяч километров, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса", – поделился градоначальник.

Собянин напомнил, что отопительный сезон в столице длится порядка 230 дней – с сентября по начало мая. Кроме того, городские службы регулируют подачу тепла в зависимости от прогноза погоды.

Параметры работы оборудования в Москве отслеживают более 6,8 тысячи "умных" тепловых пунктов. Данные поступают диспетчерам в онлайн-режиме, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу тепла.

Мэр Москвы рассказал, что ежегодно к московской системе теплоснабжения подключаются примерно 600 новых объектов. Объем этой системы составляет пости 4 миллиона кубометров – это в 2 раза больше объема Борисовских прудов.

Накануне заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в осенне-зимний сезон в столице не зафиксировали серьезных происшествий в системах жилищно-коммунального хозяйства.

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