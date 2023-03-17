Бирюков заявил, что осенне-зимний период в Москве прошел без серьезных происшествий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные городские службы не зафиксировали серьезных происшествий в прошедшем осенне-зимнем сезоне. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что жители столицы стабильно получали услуги по теплообеспечению, водоснабжению и электрическому обеспечению. По словам Бирюкова, городские службы работают без аварий в штатном режиме.

"И даже если какие-то отклонения могут быть, мы к этому готовы, – создана система быстрого реагирования и устранения. В городе сегодня по всем источникам обеспечения, ресурсоснабжения имеется достаточное количество резерва", – цитирует Бирюкова Агенство "Москва".

При этом, подчеркнул заммэра, за последние 12 лет во время осенне-зимнего сезона не было замечено каких-либо серьезных нарушений. Такой результат связан с наличием специалистов, необходимых технических средств, систем управления и материально-технического обеспечения.

Бирюков также рассказал, что город подготовил к сезону таяния снега водозаборные системы. Специалисты приготовили достаточное количество водооткачивающих средств и специальных бригад для дежурств. По словам заммэра, Москва обеспечит пропуск весенних вод, а также не допустит, чтобы город отклонился от привычной ему деятельности.

Ранее Бирюков поделился, что в столице сформирован график отключения отопления. При этом пожелания москвичей в этом вопросе всегда будут учитываться. Власти города могут отклониться от регламента в связи с просьбами жителей.

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