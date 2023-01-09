Системы жизнеобеспечения Москвы в условиях морозов работают штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице, несмотря на аномальные морозы, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено.

"Под особым контролем соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", – рассказал Бирюков.

По его словам, температура в системе отопления из-за холодов остается на максимальном значении.

Заммэра добавил, что в данный момент организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Также на ТЭЦ сформированы необходимые запасы топлива.

Ранее жителей столицы предупредили об аномальных морозах 9 и 10 января. В эти дни ожидается температура на 9–17 градусов ниже климатической нормы. Из-за резкого похолодания температуру отопления в Москве подняли до максимума.



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