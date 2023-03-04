Собянин назвал ключевой принцип развития социальной инфраструктуры в московских районах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил, что социальные объекты Москвы должны располагаться в непосредственной близости к жилым кварталам ради удобства горожан. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Этот принцип лег в основу развития каждого московского района. <...> С развитием социальной инфраструктуры значительно повышается качество проживания в любой зоне столицы", – объяснил градоначальник.

По словам Собянина, в 2023 году планируется достроить сразу несколько социальных объектов. В их числе – детская поликлиника в районе Ховрино. Учреждение сможет принимать до 320 пациентов в смену.

Еще одна поликлиника заработает в районе Восточное Бирюлево. В этот медицинский центр поставят более чем 700 единиц современного профильного оборудования. Посещения с детьми станут комфортнее благодаря обновленной зоне ожидания.

Идет также строительство образовательных объектов. Так, в Москве возводят школу на 1030 мест в районе Кунцево, а в деревне Ватутинки ТиНАО появится школа на 1200 учеников с IT-полигоном.

Отдельное внимание власти столицы уделяют комплексному развитию территорий. В частности, в Северном Чертанове одновременно возводятся учебный корпус и детский сад, аналогичный комплекс появится в Молжаниновском районе.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию более 644 тысяч квадратных метров торгово-бытовых, производственных и складских объектов. Кроме того, в округе готовятся строить техно- и индустриальные парки.

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