Строительство 24 производственных объектов одобрили в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство 24 производственных объектов площадью 295,8 тысячи квадратных метров одобрили в Москве в 2022 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В результате в Москве появятся предприятия легкой, автомобилестроительной, машиностроительной, строительной, химической и других отраслей", – добавил заммэра.

Отмечается, что город постоянно стимулирует возведение новых производственных зданий. Например, столица предоставляет инвесторам земельные участки в аренду на пять лет без проведения аукционов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таким образом, инвестор получает льготы, а город – рабочие места и продукцию.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в 2022 году были выданы разрешения на возведение, причем 8 получили инвесторы, которые занимаются строительством в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Объекты будут возведены площадью более 109 тысяч квадратных метров.

"Застройщики разместят предприятия по выпуску лекарственных средств, мясных изделий, напольного покрытия, строительных товаров и другой продукции. На производствах будет создано свыше 500 новых рабочих мест", – отметил Овчинский.

Предприниматели, которые хотят построить новое или увеличить действующее предприятие в городе, должны оформить заявку на инвестиционном портале столицы в разделе "Сопровождение при локализации производств". В заявлении надо заполнить техническое задание с площадью помещения или земельного участка, а также потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и другие особенности будущего объекта.

После этих действий ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" подберет варианты, соответствующие требованиям, и представят их предпринимателю. Специалисты осуществляют сопровождение компании до момента заключения договора аренды или покупки недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Москве выделят застройщикам 26,5 гектара земли для строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Застройщики получат в аренду землю на пять лет для возведения 21 объекта.

Статус МаИП могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные, спортивные или транспортные объекты.



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