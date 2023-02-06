Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

В Москве реализуют почти 70 масштабных инвестпроектов в сфере промышленности. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, объем инвестиций в проекты составляет свыше 169 миллиардов рублей.

Градоначальник добавил, что в рамках программы власти предоставляют землю для строительства производственных и социально значимых объектов. С 2022 года участки передают за 1 рубль в год.

Собянин также рассказал о льготах, которые доступны промышленным предприятиям.

"Выдаем льготные инвесткредиты. На это Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства из бюджета выделено 20 миллиардов рублей", – написал мэр столицы.

Он указал, что для предприятий со статусом промкомплекса региональная ставка налога на прибыль составляет 13,5%. Кроме того, для таких организаций снизили ставку налога на имущество в два раза.

Вместе с тем для промкомплексов в Москве снизили земельный налог на 80% и арендную ставку в пять раз.

В прошлом году в рамках антикризисной поддержки власти решили автоматически продлить действующие статусы промкомплекса на год. Он присваивается предприятиям на 10 лет.

Ранее Собянин рассказал, что инвесторы построят в Москве девять промышленных комплексов и технопарков. Благодаря городской программе были заключены соглашения с инвесторами на сумму порядка 25 миллиардов рублей на строительство в САО, ЮЗАО, ТиНАО и ЗелАО.



Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

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