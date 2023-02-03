Собянин: инвесторы построят в Москве девять промкомплексов и технопарков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инвесторы построят в Москве девять промышленных комплексов и технопарков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном телеграм-канале.

"Специальная городская программа стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но и места приложения труда: офисы, производства, социальные объекты", – отметил он.

Благодаря городской программе были заключены соглашения с инвесторами на сумму порядка 25 миллиардов рублей на строительство в САО, ЮЗАО, ТиНАО и ЗелАО.

К 2024 году в САО появится технопарк площадью 20,7 тысячи квадратных метров, который предложит 600 новых рабочих мест.

Промышленный парк площадью более 57 тысяч квадратных метров для производств разных отраслей на 1,8 тысячи рабочих мест появится к 2025 году в ЮЗАО.

В ТиНАО с 2024 по 2026 год будут возведены три промышленно-производственных комплекса. Их общая площадь составит около 199 тысяч квадратных метров. В комплексах будет предусмотрено 4 600 тысяч новых рабочих мест.

В ЗелАО к 2026 году построят четыре промкомплекса на 2 700 рабочих мест. Площадь предприятий составит 134 тысячи квадратных метров.

Мэр Москвы отметил, что заявки от девелоперов принимаются на столичном инвестиционном портале.

Ранее сообщалось, что девять промкомплексов и технопарков получили льготы по аренде земли в Москве в 2022 году.

Глава департамента городского имущество Максим Гаман отметил, что льготные условия действуют на протяжении 10 лет для предприятий пищевой промышленности, фармацевтики и машиностроения.



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