Собянин рассказал об оптимизации согласования проектов строительства заводов в Москве

Фото: телеграм-канал ''Сергей Собянин. Личный блог''

Сергей Собянин подписал распоряжение о сокращении сроков выполнения административных процедур в рамках реализации проектов по строительству и реконструкции промышленных объектов площадью от 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение создать "зеленый коридор" (fast track) для реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин", – указано в сообщении.

Благодаря данному решению общий срок выполнения основных административных процедур в среднем уменьшится в два раза. Так, срок проведения предварительного согласования предоставления земельного участка сократится с 12 до семи рабочих дней, а процедур присвоения учетного номера, подписания и направления проекта договора аренды земельного участка на рассмотрение в Росреестр – с 30 до семи рабочих дней.

"Оформление и закрытие ордеров (разрешений) на проведение земельных работ и установку временных ограждений будут осуществлять в уведомительном порядке. Это позволит сократить срок проведения этих процедур в 10 раз (с 60 до шести рабочих дней)", – говорится в материале.

Также столичные власти в два раза – с 30 до 15 рабочих дней – сократят срок согласования проектов организации дорожного движения для проведения строительных работ, с 42 до 20 рабочих дней – срок проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, с 10 до семи рабочих дней – срок предоставления технического заключения о соответствии проектной документации плану подземных коммуникаций.

"Кроме того, органы исполнительной власти города проведут разъяснительную работу с застройщиками о возможности параллельного выполнения ряда административных процедур. Это закрытие ордера на проведение земляных работ, заключение договора на подключение к сетям, выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения и согласование проекта организации дорожного движения", – говорится в сообщении.

Это позволит сократить общий срок осуществления данных процедур с 82 до 25 рабочих дней. При этом срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и его постановки на кадастровый учет сократится с 17 до 12 рабочих дней. Отмечается, что создание "зеленого коридора" поспособствует формированию новых производственных площадок в рамках новой индустриализации Москвы.

Ранее столичные власти сократили сроки предоставления государственной услуги по

присвоению и аннулированию адресов объектов недвижимости с 45 до шести рабочих дней. Отмечалось, что за семь лет сроки предоставления услуги сократились в семь раз.

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