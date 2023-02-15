09:04Город
Москвичи более 27 тысяч раз обратились за заключением договора соцнайма в 2022 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что москвичи стали чаще обращаться за услугой по заключению договора соцнайма и допсоглашений к нему. В 2022 году она стала доступна в электронном виде.
Гаман напомнил, что в прошлом году жилищные услуги были объединены и переведены в электронную форму.
"Так, были объединены услуги по заключению договоров социального найма и дополнительных соглашений к ним. Новая госуслуга оказалась самой востребованной у москвичей в 2022 году. За ней обратились свыше 27,3 тысячи раз", – уточнил он.
Услугу готовы предоставить специалисты многофункционального центра "Мои документы". Также москвичи могут получить ее на официальном портале мэра и правительства столицы. Для этого нужно:
- создать полную учетную запись;
- в "Каталоге услуг" выбрать раздел "Социальная поддержка";
- перейти в подраздел "Улучшение жилищных условий";
- дождаться уведомления о статусе предоставления услуги в личном кабинете.
Договор соцнайма рекомендуют заключать, если жилье было предоставлено по ордеру или по решению органов власти, а договор заключен не был, или если состав семьи изменился и необходимо внести в договор нового человека.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на mos.ru предприниматели воспользовались услугами для бизнеса более 2,2 миллиона раз за 2022 год. Сергунина отметила, что наиболее популярными услугами в 2022 году стали сверка финансово-лицевых счетов и оформление пропусков для грузовиков, которые ежедневно в столицу доставляют продукты питания и разнообразные товары.
Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через "Госуслуги"
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