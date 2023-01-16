Предприниматели Москвы воспользовались услугами для бизнеса более 2,2 млн раз за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Предприниматели воспользовались услугами для бизнеса на mos.ru более 2,2 миллиона раз за 2022 год, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"На портале представлено две сотни цифровых инструментов для ведения бизнеса. И востребованность онлайн-формата для решения деловых задач продолжает расти", – сказала Сергунина.

По словам заммэра, наиболее популярными услугами в 2022 году стали сверка финансово-лицевых счетов и оформление пропусков для грузовиков, которые ежедневно в столицу доставляют продукты питания и разнообразные товары.

Сергунина сказала, что в 2022 году услугами воспользовались на 10% больше, чем в 2021 году. Кроме того, на данный момент количество зарегистрированных в личных кабинетах превышает 440 тысяч пользователей.

С февраля 2022 года у предпринимателей появилась возможность подать онлайн-заявку на открытие летнего кафе. При этом срок предоставления разрешения стал меньше. Он сократился с 30 до 23 дней. Кроме того, бизнесмены могут с февраля 2022 года оплачивать счета в сервисе "Мои платежи". В этом сервисе доступны больше пяти тысяч различных счетов.

В департаменте информационных технологий отметили, что Москва стала первым городом в России, который сделал оформление документов, необходимых для строительства телеком-инфраструктуры, проще для операторов мобильной связи. На mos.ru компании могут подать заявление на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений городского управления Роспотребнадзора.

Для руководителей организаций управления многоквартирными домами открыта онлайн-запись на обязательный квалификационный экзамен, который сдается каждые пять лет. С помощью этой записи у руководителей появилась возможность не регистрироваться очно и уделять больше времени подготовке.

Кроме того, застройщикам с середины декабря прошлого года стал доступен полный перечень услуг сетевых организаций по подключению к инженерным сетям.

На mos.ru самым востребованным сервисом является сервис сверки финансово-лицевых счетов (ФЛС) департамента городского имущества.

"С его помощью можно узнать о состоянии лицевого счета, в пару кликов совершить оплату и настроить автоплатеж", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что при помощи сервиса ФЛС можно получить выписку, в которой указаны сведения о начислениях, поступивших платежах, остатке на балансе, задолженности. По его словам, указанным сервисом воспользовались больше миллиона раз.

Также самыми популярными сервисами для ведения бизнеса в 2022 году являлись оформление пропусков на въезд грузового транспорта, онлайн-запись на прием к специалистам Москомэкспертизы, подача заявки на проведение контрольно-геодезической съемки и услуги.

Ранее Сергунина рассказала, что более 180 тысяч жителей столицы стали участниками молодежного проекта "Бизнес-уик-энд" за четыре года с момента его запуска. По ее словам, почти девять тысяч выпускников столичного проекта уже открыли свое дело.

В программе участвуют москвичи в возрасте с 14 до 35 лет, среди них как школьники и студенты, так и начинающие предприниматели. В рамках проекта они прорабатывают идеи стартапов и получают необходимые знания.

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