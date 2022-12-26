Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С начала этого года почти 17 тысяч москвичей стали самозанятыми и открыли свое дело при поддержке службы занятости населения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на слова первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

"Рынок альтернативных форм занятости продолжает наращивать обороты. С активным развитием гиг-экономики в России все больше людей выбирают работу на себя: регистрируют самозанятость и открывают собственное дело", – рассказал Александров.

По словам руководителя департамента, специалисты центра занятости населения "Моя работа" оказывают всестороннюю поддержку тем, кто хочет осуществить свою бизнес-идею. В центре дают консультации по формам ведения бизнеса, бухгалтерским особенностям, нюансам работы в новом статусе, помогают зарегистрировать самозанятость, ИП или ООО.

Кроме этого, жители столицы могут пройти профориентационное тестирование на выявление предпринимательских склонностей, развить необходимые навыки на тренингах и мастер-классах, найти потенциальных заказчиков на открытых отборах, добавили в сообщении.

В этом году самозанятые по традиции выбирали сферу услуг. Больше всех свое дело открыли визажисты, стилисты, мастера ногтевого сервиса и парикмахеры. Также высокий спрос на фотографов, видеографов, веб-дизайнеров, иллюстраторов, редакторов текстов. Самозанятые также выбирают работу репетиторами, коучами, фитнес-тренерами, преподавателями по йоге. Отмечается востребованность в онлайн-торговле изделиями ручной работы на маркетплейсах, а также автотранспортные и ремонтные услуги.

В 2022 году зарегистрировать статус самозанятого смогли на 50% человек больше, чем в прошлом году. Большая часть всех зарегистрировавших свое дело – 50% – молодые москвичи, 40% – среднего возраста, 10% – старше 50 лет.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что число самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход в Москве, с января по октябрь 2022 года выросло более чем на 300 тысяч и составило 1,17 миллиона человек. По словам Ефимова, режим "Налог на профессиональный доход" пользуется популярностью у москвичей.

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