Служба занятости поможет молодым москвичам открыть свое дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Бизнес-трек для молодежи запустят на базе центра "Моя работа" 14 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Столичная служба занятости стала партнером проекта Минтруда России "Страна мастеров". Инициатива направлена на молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, которые хотят стать самозанятыми или предпринимателями, но не знают, с чего начать", – заявила замдиректора центра "Моя работа" Анна Петухова.

Специалист отметил, что программа рассчитана на месяц. За этот период участники выберут бизнес-идею, пройдут обучение и зарегистрируют свое дело. Заявку можно заполнить на сайте центра "Моя работа".

На момент подачи заявки у соискателя должен отсутствовать статус самозанятого гражданина или учредителя юридического лица. По итогам отбора будут выбраны 20 человек.

Образовательный блок проекта "Страна мастеров" запланирован на период с 14 ноября по 1 декабря. С 15 декабря начнется серия встреч участников проекта с тьютором. Откроется программа тренингом по нормативно-правовым вопросам и системам налогообложения.

Ранее столичный департамент СМИ и рекламы сообщил, что пользователям цифровой платформы "Мой экспорт" стал доступен ряд услуг на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта" с государственной поддержкой от региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ).

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