Более 200 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Первую Московскую неделю интерьера и дизайна, проходившую с 1 по 6 ноября, посетили 213 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, тематические программы посетили начинающие специалисты и эксперты индустрии, потенциальные покупатели и просто интересующиеся современным дизайном. На неделе интерьера и дизайна собрались столичные, региональные и зарубежные представители отрасли.

На 86 городских площадках проходили лекции, мастер-классы и деловые встречи предпринимателей. Сергунина заметила, что российские компании показали впечатляющий ассортимент и импортозамещающий потенциал своих товаров.

"Подтверждением их конкурентоспособности стали подписанные контракты на поставки продукции в дружественные страны, например, в ОАЭ и Казахстан. Кроме того, отечественные предприятия нашли новых бизнес-партнеров внутри страны. В итоге общая сумма заключенных соглашений превысила 7,7 миллиарда рублей", – подчеркнула заммэра.

Всего свою продукцию успели продемонстрировать свыше 350 отечественных и зарубежных компаний. Около 300 из них – из Москвы и Подмосковья. Также было 17 индийских, турецких, вьетнамских и других брендов. Самая большая делегация прибыла из Египта.

Участие в неделе приняли не только крупные, но и малые отечественные бренды. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что деловая программа состояла более чем из 100 разных мероприятий, на которых выступили больше 270 спикеров международного уровня, к примеру, из Китая, Бразилии, Эквадора, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Главными площадками недели стали павильоны № 55 и 57 на ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. Всего для мероприятия задействовали порядка 86 локаций. Благодаря неделе сотни производителей мебели, дизайнеров, архитекторов и экспертов смогли обменяться опытом.

В рамках мероприятий для посетителей организовали более 100 событий разных форматов, в которых приняли участие порядка 270 спикеров. Одним из самых посещаемых секторов стала дискуссия "Сделано в Москве". Также популярность нашла встреча, посвященная цифровой экономике. В финальный день на территории Московской недели интерьера и дизайна были организованы мастер-классы и лекции.

В Московской неделе интерьера и дизайна участвуют 350 компаний

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