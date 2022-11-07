В Москве завершились мероприятия недели интерьера и дизайна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице закончилась Московская неделя интерьера и дизайна, которая проходила с 1 по 6 ноября. К мероприятиям присоединились более 170 тысяч человек, а сумма заключенных контрактов составила 5,6 миллиарда рублей.

Главными площадками недели стали павильоны № 55 и 57 на ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. Всего для мероприятия задействовали порядка 86 локаций. Благодаря неделе сотни производителей мебели, дизайнеров, архитекторов и экспертов смогли обменяться опытом.

В рамках мероприятий для посетителей организовали более 100 событий разных форматов, в которых приняли участие порядка 270 спикеров. Одним из самых посещаемых секторов стала дискуссия "Сделано в Москве". Также популярность нашла встреча, посвященная цифровой экономике.

В финальный день на территории Московской недели интерьера и дизайна были организованы мастер-классы и лекции.

Ранее сообщалось, что с 4 по 5 ноября в столице прошла юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств", посвященная русской культуре. В этот период для москвичей работали более 200 городских площадок. Жители могли посмотреть спектакли и послушать концерты.

В Московской неделе интерьера и дизайна участвуют 350 компаний

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