Акцию "День без турникетов" приурочат к Московской неделе интерьера и дизайна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала об акции "День без турникетов", которая пройдет в Москве с 1 по 6 ноября.

Она будет приурочена к неделе интерьера и дизайна в столице. В рамках акции планируется провести около 50 мероприятий.

"В течение шести дней москвичей будут ждать на 35 площадках. 14 из них впервые стали партнерами познавательной акции "День без турникетов", – отметила заммэра.

Жители столицы смогут посетить:

лекции отраслевых экспертов;

экскурсии по мебельным фабрикам;

мастер-классы по созданию предметов декора.

Кроме того, по словам Сергуниной, уже 37,3 тысячи человек посетили различные экскурсии в 2022 году благодаря "Дню без турникетов".

В рамках акции горожанам предлагают:

узнать, как проектируют и создают мебельную фурнитуру;

познакомиться с производством мебели по индивидуальным размерам;

посетить выставку художников, создающих предметы декора;

узнать о работе современных станков.

Кроме того, для детей и подростков подготовлена отдельная программа. Гостей в возрасте от 7 до 17 лет ждут на мастер-классах в детском технопарке на Зорге.

В свою очередь, в Международной школе креативных технологий пройдут мастер-классы по 3D-технологиям на тему дизайна интерьера для подростков 12–18 лет.

Ранее Сергунина рассказала, что в 2022 году в Москве после капитального ремонта открылись три творческие школы, обновленные в рамках проекта "Искусство – детям".

Речь идет о детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. В учреждениях обновили помещения и благоустроили прилегающую территорию, а также закупили новую мебель, музыкальные инструменты и оборудование.

По словам вице-мэра, также в 2022 году в ТиНАО началось строительство двух образовательных учреждений: детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

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