В Москве открылись три обновленные творческие школы по программе "Искусство – детям"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2022 году в Москве после капитального ремонта открылись три творческие школы, обновленные в рамках проекта "Искусство – детям", заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. В учреждениях обновили помещения, и благоустроили прилегающую территорию, а также закупили новую мебель, музыкальные инструменты и оборудование.

"Творческие школы, которые модернизировали в этом году по программе "Искусство – детям", находятся в районах Филевский парк, Царицыно и Останкинский. Их общая площадь превышает 5,4 тысячи квадратных метров. Занятия там посещают примерно 1,5 тысячи юных москвичей. Музыке, танцам, пению и рисованию их обучают около 150 педагогов", – рассказала Сергунина.

По словам вице-мэра, также в 2022 году в ТиНАО началось строительство двух образовательных учреждений: детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

Одной из целей проекта "Искусство – детям" является поддержка юных талантов. Так, в текущем году 32 победителя олимпиады, организованной в его рамках, стали финалистами конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

С 2011 года в Москве построили 513 зданий образовательных учреждений. 223 объекта возвели за счет средств инвесторов. Как рассказал заммэра Андрей Бочкарев, за три года в городе планируют построить более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности.

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