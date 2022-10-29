Основные работы по благоустройству детского парка "Фили" завершены

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, проект реализовали в рамках программы "Мой район". Жители города поддержали предложенную концепцию благоустройства при голосовании на платформе "Активный гражданин". В парке модернизировали инфраструктуру, создали новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий.

Заммэра рассказал, что у каждого парка, который благоустраивали в этом году, была своя тематика. Для парка "Фили" главной стала детская тема, поскольку он предназначен в первую очередь для досуга детей всех возрастов.

"Благоустройство детского парка стало одним из основных проектов по созданию качественных общественных пространств на западе столицы", – сказал он.

Бирюков отметил, что там восстановили входные группы, привели в порядок дорожки, установили малые архитектурные формы, обновили футбольную площадку, зимой на ее месте будет работать каток, сделали удобные трибуны для зрителей.

Специалисты обустроили детскую игровую площадку с многофункциональным комплексом, в спортивной зоне для взрослых поставили турники, тренажеры для силовых занятий и кроссфита, проложили велодорожку. Особое внимание уделили безопасности.

Для секции конного спорта сделали крытый манеж, в котором круглый год можно проводить занятия с животными. В парке появились две биостанции и кинологическая площадка.

Ранее сообщалось, что в парке "Покровское-Стрешнево" началось строительство скейт-площадки площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Специалисты завершили подготовительные работы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!