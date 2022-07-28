Музей Транспорта Москвы переедет в гараж Мельникова в 2024 году – Собянин

10:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здание гаража для грузовых машин архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице отреставрируют, после чего, в 2024 году, туда переедет Музей Транспорта Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства столицы.
За разработку проекта реставрации отвечали архитекторы Юрий Григорян и Борис Савин. Зданию, построенному в 1931 году и являющемуся сегодня объектом культурного наследия регионального значения, вернут исторический облик. В частности, планируется убрать постройки более позднего периода, восстановить витражное остекление, скошенные фронтоны и фонарь.
После завершения работ в здание переедет Музей Транспорта Москвы, экспозиции которого сейчас занимают Северный речной вокзал и павильон "Транспорт СССР" на ВДНХ. Помимо музейного пространства, в гараже Мельникова планируется разместить мультиформатный центр для временных экспозиций, библиотеку с транспортной и технической литературой, а также "Автолабораторию", в которой будут проходить занятия по автомобилестроению.
В настоящее время проводится благоустройство прилегающей к гаражу территории. Там расширят тротуары, обустроят парковочные места. Рядом с будущим музеем разместится фудмолл и бизнес-кластер "Депо. Три вокзала".
Накануне на Тверской улице в Москве открылся музей-квартира знаменитой советской балерины Майи Плисецкой. В рамках экспозиции представлено более тысячи уникальных предметов, оставленных артисткой и ее мужем Родионом Щедриным. В частности, посетители смогут увидеть литографии Марка Шагала с его подписью и коллекцию костюмов от Пьера Кардена.
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