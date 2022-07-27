Музей-квартира Майи Плисецкой открылся в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Музей-квартира знаменитой советской балерины Майи Плисецкой открылся на Тверской улице в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства культуры РФ.
"Это пространство стало 12-м филиалом Бахрушинского музея, где собрано более тысячи уникальных предметов из архивов семьи Родиона Щедрина и Майи Плисецкой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках экспозиции можно увидеть в том числе фотографии, которые висели на стенах квартиры еще при жизни артистки. Всего представлено более тысячи уникальных предметов, оставленных супругами, в частности литографии Марка Шагала с его подписью и коллекция костюмов от Пьера Кардена.
Первыми посетителями музея стали глава Минкультуры Ольга Любимова, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев и руководитель Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
"Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу (Щедрину. – Прим. ред.) за этот бесценный дар. <...> Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров", – сказала в ходе осмотра экспозиции Любимова.
Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея начала продавать билеты, действующие 7 дней. Они позволяют посетить выставку "Шедевры русского искусства XI – начала XX века" в Лаврушинском переулке и экспозицию "Искусство ХХ века" на Крымском Валу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: