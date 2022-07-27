Музей-квартира Майи Плисецкой открылся в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Музей-квартира знаменитой советской балерины Майи Плисецкой открылся на Тверской улице в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства культуры РФ.

"Это пространство стало 12-м филиалом Бахрушинского музея, где собрано более тысячи уникальных предметов из архивов семьи Родиона Щедрина и Майи Плисецкой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках экспозиции можно увидеть в том числе фотографии, которые висели на стенах квартиры еще при жизни артистки. Всего представлено более тысячи уникальных предметов, оставленных супругами, в частности литографии Марка Шагала с его подписью и коллекция костюмов от Пьера Кардена.

Первыми посетителями музея стали глава Минкультуры Ольга Любимова, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев и руководитель Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

"Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу (Щедрину. – Прим. ред.) за этот бесценный дар. <...> Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров", – сказала в ходе осмотра экспозиции Любимова.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея начала продавать билеты, действующие 7 дней. Они позволяют посетить выставку "Шедевры русского искусства XI – начала XX века" в Лаврушинском переулке и экспозицию "Искусство ХХ века" на Крымском Валу.

