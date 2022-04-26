В Москве открыли мемориальную доску писателю Вадиму Кожевникову

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски Вадиму Кожевникову – Герою Социалистического Труда, лауреату государственной премии СССР, писателю и общественному деятелю. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Памятная табличка установлена на доме 25/7 на Тверском бульваре. В этом здании раньше располагалась редакция журнала "Знамя", в которой Кожевников проработал более 30 лет – с 1949 по 1984 год.
"Теперь память о нем увековечена в столице. Эта мемориальная доска стала седьмой по счету, открытой в этом году", – рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Отмечается, что инициатором установки мемориальной доски стала московская обувная фабрика при поддержке Союза композиторов РФ и ряда других организаций.
Гранитная мемориальная доска с бронзовым барельефом писателя изготовлена архитектором Андреем Куринным и скульптором Ольгой Марьяновской.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители столичных органов власти и родственники Вадима Кожевникова.
Ранее сообщалось, что в Оружейном переулке столицы установят памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Для выполнения поручения президента РФ правительство города выделит грант в размере 45 миллионов рублей. На эти деньги изготовят и установят монумент народному артисту, а также благоустроят прилегающую территорию.
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