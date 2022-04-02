В МГМСУ открыли памятную табличку основателю первой зубоврачебной школы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На здании Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова открыли табличку, посвященную основателю первой столичной зубоврачебной школы Илье Коварскому. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Сегодня, отмечая наше 100-летие (100-летие МГМСУ. – Прим. ред.), необходимо провести некий исторический мостик, потому что Илья Матвеевич Коварский, который построил это здание на свои средства, был основателем первой зубоврачебной школы в 1892 году. Именно эта школа стала основой формирования всей нашей отечественной стоматологической школы", – отметил ректор МГМСУ Олег Янушевич.

Он напомнил, что днем основания вуза принято считать 2 апреля 1922 года. С тех пор в его стенах трудились многие известные ученые, в том числе Николай Семашко и Михаил Янковский. А Александр Евдокимов, чье имя носит МГМСУ, был учеником Коварского.

Ранее в Москве открыли мемориальную табличку Ирине Антоновой, которая более 50 лет занимала пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она разместилась на доме 14/5 на Покровском бульваре, где жила искусствовед.

