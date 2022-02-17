В Москве открыли мемориальную доску дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Церемония открытия мемориальной доски дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову состоялась в Москве в четверг, 17 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Во время Великой Отечественной войны Николай Васильевич участвовал в разных наступательных авиациях, в битве за Кавказ. Всего за годы войны совершил более 250 боевых вылетов. Теперь память о герое увековечена в столице на Новопесчаной улице", – заявил глава департамента культуры Москвы Алексей Емельянов.
Мемориальный знак установлен на доме, расположенном по адресу Новопесчаная улица, дом 19, корпус 3. Челноков жил здесь с 1950 по 1974 год.
Автором бронзовой мемориальной доски с портретным барельефом героя и надписью стал скульптор Игорь Бурганов.
Памятный знак был установлен по инициативе межрегиональной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области".
В феврале в Москве была открыта мемориальная доска в честь полковника, Героя Советского Союза Евгения Пепеляева. Ее разместили на доме 66, корпусе 1, по Зеленому проспекту. Бывший военный проживал там с 1969 по 2013 год.
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