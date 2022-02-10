Мемориальную доску летчику Пепеляеву установили на Зеленом проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве торжественно открыли мемориальную доску полковнику, Герою Советского Союза Евгению Пепеляеву. Ее установили на доме 66, корпусе 1, по Зеленому проспекту, где летчик проживал с 1969 по 2013 год. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Мемориальная доска была изготовлена из бронзы. Ее авторами выступили скульптор И. А. Бурганов и архитектор О. А. Рыжкова.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что торжественные открытия мемориальных досок героям Советского Союза – важная городская традиция ко Дню защитника Отечества.

"Первая открывшаяся в этом году мемориальная доска посвящена памяти выдающегося летчика Евгения Георгиевича Пепеляева. Он принимал участие в боях на Белорусском и Дальневосточном фронтах, одним из первых освоил реактивные самолеты, долгое время работал в военно-авиационном НИИ", – поделился Емельянов.

Ранее Сергей Собянин выделил 250 миллионов рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Средства передадут на развитие инфраструктуры и благоустройство территории мемориала, открытого в Тверской области в 2020 году.

