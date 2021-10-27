Памятник маршалу Павлу Рыбалко в Щукине отремонтируют в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятник маршалу бронетанковых войск Павлу Рыбалко в столичном районе Щукино отремонтируют в 2022 году, проект реконструкции мемориала уже согласован в Мосгорнаследии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице запланирован ремонт монумента, посвященного памяти легендарного маршала бронетанковых войск Павла Семеновича Рыбалко. Во время работ специалисты приведут в порядок все элементы памятника, в том числе гранитные плиты, посвятительную надпись, а также площадку с клумбами перед монументом", – заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В мэрии уточнили, что в рамках ремонта будет произведена расчистка поверхности памятника, устранены трещины, сколы и царапины, восстановлены утраченные детали. Также монумент покроют специальными защитными составами, а близлежащую территорию благоустроят.

Отмечается, что в ближайшие годы столичные власти также планируют провести реконструкцию памятников Петру Столыпину, Юрию Гагарину, Михаилу Шолохову, авиаконструктору Александру Яковлеву, героям Отечественной войны 1812 года, а также композитору и дирижеру Александру Александрову.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года отреставрируют около 100 объектов культурного наследия. Среди объектов, на которых ведутся работы по реставрации, – дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице 7/31, Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, а также 23 павильона ВДНХ.