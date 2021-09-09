В ГД оценили идею создать перечень нуждающихся в восстановлении исторических объектов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что для сохранения и спасения культурного наследия страны в первую очередь необходимы финансы, а сам перечень таких объектов имеет место.

"Пусть он будет, ничего в этом плохого нет. Но самое главное – найти средства для того, чтобы отреставрировать, отремонтировать. Посмотрите, какое количество объектов культурного наследия, которые уже переданы как объекты религиозного назначения, требуют серьезного ремонта. Здесь вопрос не в отсутствии информации, вопрос в финансировании, который в полном объеме не решается", – сказал RT Нилов.

Ранее с предложением разработать проект, направленный на создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации, выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, он часто сталкивается с предложениями граждан о создании единой государственной программы по восстановлению утраченных памятников материальной культуры, уничтоженных в годы красного террора и ВОВ.

