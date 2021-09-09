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Культура

09:46

В РФ предложили создать перечень нуждающихся в восстановлении исторических объектов

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением разработать проект, направленный на создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации. Соответствующее обращение он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.

По словам Петрова, он часто сталкивается с предложениями граждан о создании единой государственной программы по восстановлению утраченных памятников материальной культуры, уничтоженных в годы красного террора и ВОВ.

Он выразил мнение, что сохранение памятников является основой для духовного возрождения страны.

Петров добавил, что такой нацпроект мог бы называться "Воскресение" или "Лазарь".

Ранее сообщалось, что в 2022 году отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, реставрация монумента будет приурочена к 210-летию Отечественной войны 1812 года. Она отметила, что специалисты устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом.

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