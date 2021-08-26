Мэр поручил провести реставрацию исторического здания МИСиС на Ленинском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поручил провести реставрацию исторического здания МИСиС на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

Отмечается, что правительство столицы выделит грант в размере 15 миллионов рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр. Выделенные денежные средства предназначены для проведения в 2021 году проектных и изыскательских работ, связанных с сохранением исторического здания.

"По оценкам специалистов, сегодня историческое здание МИСиС нуждается в проведении комплексных работ по сохранению и реставрации, включая ликвидацию поздних конструкций (пристроек), перепланировок и отделочных материалов, искажающих исторический облик здания. Потребуется провести реставрацию фасадов, вестибюля первого этажа, зоны лестниц", – говорится в сообщение пресс-службы.

Сообщается, что полный перечень реставрационных работ будет определен по результатам проектно-изыскательных работ.

Ранее стало известно, что в Москве отреставрируют особняк начала XIX века, расположенный по адресу проспект Мира, дом 25, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты уже начали демонтаж перегородок, расчистку стен и потолков, а также укрепление фундамента.