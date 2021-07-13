Интерьерам церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной вернут исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу в построенной в начале XVIII века церкви Апостолов Петра и Павла в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте столичного мэра.
В материале отмечается, что храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Мосгорнаследие контролирует все этапы ремонтно-реставрационных работ.
"Скоро начнется второй этап масштабной реставрации одного из уникальных памятников архитектуры – церкви Петра и Павла на Новой Басманной. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик интерьерам храма и его колокольни", – сообщил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Он добавил, что в верхнем храме долгое время не проводились богослужения. Там планируется восстановить иконостас и киоты. Особое внимание мастера уделят масляной монументальной живописи.
"Также мастера отреставрируют лепной декор в убранстве храма и чугунную лестницу", – сказал Емельянов.
На территории церкви будет отремонтирована старая ограда.
В материале отмечается, что на первом этапе работ в 2020 году привели в порядок белокаменный цоколь и портал на фасадной части храма. Продолжительное время он был скрыт под слоями штукатурки. Также специалисты отреставрировали белокаменное убранство колокольни и осуществили золочение крестов.
Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в стиле московского барокко возводили с 1705 до 1719 года. По легенде, император Петр I лично принимал участие в создании чертежей здания.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о начале реставрации Дома-музея Чехова. Здание, где писатель жил с 1886 по 1890 год, располагается по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2.
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