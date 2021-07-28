В Марьине обновили памятник "Солдату Отечества 20 века"

Фото: Александр Чикин

В Марьине открыли после реконструкции памятник "Солдату Отечества 20 века". К обновленному мемориалу возложили цветы молодежный актив района, ветераны и депутат Госдумы РФ от Люблинского округа Петр Толстой.

Он проверил качество ремонтных работ и остался доволен обновлением мемориального комплекса.

"Наша авиация и ПВО отразили налет, но десятки человек погибли, сотни получили ранения. Впереди было еще четыре года кровопролитной войны", – напомнил Толстой.

Рядом с монументом установили новые скамейки, урны и флагштоки, заменили систему освещения, а также обустроили металлический подиум с деревянным покрытием. Кроме того, в порядок привели канализацию рядом с мемориалом и высадили в общественной зоне новые растения.

Площадь у памятника "Солдату Отечества 20 века" находится на пересечении улиц Перерва и Люблинской. Он оформлен в виде усталого солдата, у которого после сражения нет сил, чтобы порадоваться Победе. На заднем плане разместили другой мемориал, посвященный всем войнам века, в которые была вовлечена Россия. На барельефах между плитами изобразили эпизоды боев.

Появился памятник в 2005 году в честь 60-летия Победы. С тех пор его не благоустраивали. Мемориал привели в порядок после обращений жителей Марьина к властям. Обсуждения проекта проходили в ноябре прошлого года. Проектировщик учел все пожелания москвичей. На работы потратили порядка 22 миллионов рублей.

На площади у мемориала горожане регулярно проводят культурно-массовые мероприятия, праздники и патриотические акции. В частности, открытие памятника после реставрации приурочили к годовщине первого массированного налета фашистской авиации на Москву. Он произошел 80 лет назад, 22 июля 1941 года.

Ранее Толстой проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Работы на участке, которые стартовали несколько недель назад, также осмотрели районные активисты.

На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.