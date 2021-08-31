Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря отреставрируют к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря запланирована до 2023 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Строение, расположенное на Крестьянской площади, является вторым по величине православным храмом столицы после Успенского кафедрального собора.

"Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представитель мэрии добавил, что с начала 2021 года в Москве были совершены более 40 закупок на выполнение работ по сохранению культурных объектов столицы.

Как заявил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, конкурс объявлен с ограниченным участием. Это значит, что подать заявку (их принимают до 10 сентября) могут только те компании, которые имеют подтвержденный опыт реставрации объектов культурного наследия и соответствующую лицензию министерства культуры РФ.

Заказчиком работ выступает Мосреставрация, подведомственная Мосгорнаследию. Контракт предполагает реставрацию фресковой живописи, восстановление кирпичной кладки и демонтаж конструкций и перегородок более позднего времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил провести реставрацию исторического здания МИСиС на Ленинском проспекте. На эту цель правительство столицы выделит грант в размере 15 миллионов рублей.