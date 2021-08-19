Собянин рассказал о создании качественной городской среды в районах СЗАО

Фото: sobyanin.ru

Реализация проектов благоустройства сделает городскую среду Москвы еще более комфортной и уютной, заявил Сергей Собянин. На своем личном сайте мэр рассказал о ходе работ по созданию качественного общественного пространства в районах Северо-Западного округа столицы.

"В Митино приводим в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. Вдоль обновленных, вымощенных плиткой прогулочных маршрутов делаем газоны и цветники, высаживаем деревья и кустарники. В летний зной от палящего солнца помогут укрыться перголы. А 500 новых светильников сделают дорогу домой комфортнее и безопаснее в вечернее время", – сообщил Собянин.

Кроме того, в районе появится экотропа, а существующий веломаршрут будет продлен до Ландшафтного парка "Митино". В районе появятся 28 новых детских и спортивных площадок, а также площадка для настольных игр и панна-футбола.

"В 2019 году в Митино были открыты станции МЦД-2 Волоколамская и Пенягино. Однако их пешеходная доступность оставляла желать лучшего. Нынешним летом сделали новые дорожки в парке между улицей Генерала Белобородова и станцией Пенягино. Заодно обновили газоны, установили новые лавочки и освещение", – рассказал градоначальник.

Также благоустройство сразу двух скверов – на улице Маршала Катукова и на Строгинском бульваре – осуществляется в районе Строгино. Там проводится обновление тротуаров, газонов и малых архитектурных объектов. Общая площадь работ составляет четыре гектара. Кроме того, в районе будут созданы пять современных детских площадок и спортивных комплексов.

"Поклонников прогулок на велосипедах и самокатах наверняка порадуют отдельные дорожки, прокладываемые в сквере между Строгинским бульваром и Таллинской улицей. Свои уголки появятся и у любителей тихого отдыха", – отметил Собянин.

В Северном Тушине была обновлена пешеходная зона бульвара на Туристской улице, которая 3-й и 5-й микрорайоны со станцией метро "Сходненская". Там было высажено свыше 800 деревьев и более 1 000 кустарников, а также обустроена детская музыкальная площадка и несколько площадок для тихого отдыха.

"В районе Покровское-Стрешнево взяли в работу сквер возле театра танца "Гжель". <...> Нынешнее благоустройство позволит придать скверу второе дыхание. Планируется высадить деревья и кустарники, устроить цветники и живую изгородь, отремонтировать дорожки и газоны", – сообщил мэр.

Также в сквере обустроили современную детскую площадку, а позднее рядом появится спортивная зона с воркаутом. Перед входом в театр установили городские качели.

"В Хорошево-Мневниках благоустраиваем сквер по улице Берзарина и пешеходную зону между дворовыми территориями. <...> Здесь будет создана комфортная пешеходная зона, благоустроены детские площадки, скейт-парк и площадка для выгула животных. Также обустроим парковки на 150 машиномест", – уточнил Собянин.

В Щукине с учетом пожеланий местных жителей проводится благоустройство парка в районе улиц Маршала Бирюзова и Расплетина. Проект предусматривает полное сохранение разнообразия лесной растительности. Тропинки прокладываются из гравия и песка. Также осуществляется ремонт детских и спортивных площадок.

"Еще один проект в Щукино охватывает сквер у кинотеатра "Юность" на улице Маршала Рыбалко. Благоустройство позволило решить несколько задач. Изменение планировочной структуры площади вокруг памятника танку Т-34 в соответствии с реальными маршрутами пешеходов", – пояснил Собянин.

Он добавил, что рядом с памятным знаком в честь маршала Рыбалко был установлен амфитеатр со сценой для проведения военно-исторических мероприятий. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет станцию Московского центрального кольца "Панфиловская" со станцией метро "Октябрьское Поле".

Ранее Собянин заявил, что реализация проектов по созданию качественной городской среды в районах Юго-Западного округа Москвы осуществляется в хорошем темпе. Многие из них практически завершены.