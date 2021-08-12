Собянин рассказал о создании качественной городской среды в районах ЮЗАО

09:07
Фото: sobyanin.ru
Реализация проектов по созданию качественной городской среды в районах Юго-Западного округа Москвы осуществляется в хорошем темпе, многие из них практически завершены, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
"В Ясеневе выполнено комплексное благоустройство микрорайона, расположенного в границах Новоясеневского проспекта, Вильнюсской и Голубинской улиц. Здесь было модернизировано более 40 детских и спортивных площадок на любой вкус", – написал мэр.
Он уточнил, что было завершено обустройство пешеходных маршрутов у станции метро "Ясенево" – обновлены лавочки и фонари, на улицах установлены арт-объекты. По словам Собянина, в районе также было высажено 17,5 тысячи кустарников.
Кроме того, мэр рассказал о реконструкции пешеходных маршрутов в Теплом Стане.
"В этом году работы выполнены в 1–3-м микрорайонах. Вдоль отремонтированных дорожек разбили газоны, установили светильники и скамейки, обустроили зоны отдыха. Кроме того, сделали новую спортивную площадку", – отметил Собянин.
Еще одна современная спортплощадка была обустроена на улице Шверника в Академическом районе рядом с Домом аспиранта и стажера МГУ. Рядом с ней была создана комфортная зона отдыха.
"Несколько проектов реализуется в Зюзине. На пересечении улиц Азовская и Болотниковская завершено благоустройство сквера, который раньше выглядел не очень. Теперь у местных жителей есть еще одно комфортное место для прогулок и отдыха", – рассказал градоначальник.
Также в Зюзине идут работы по созданию зон отдыха на Черноморском бульваре от Азовской улицы до Симферопольского бульвара, а также в близлежащих микрорайонах. Там будут отремонтированы 30 спортивных площадок и рекреационных зон.
В Обручевском районе, как отметил Собянин, главной задачей благоустройства является создание удобных пешеходных маршрутов. Работы уже завершены на территории в границах Ленинского проспекта, улиц Новаторов и Обручева, аналогичные работы проводятся в 42-м квартале и в микрорайоне в границах улиц Островитянова и Саморы Машела.
"В Гагаринском районе привели в порядок озелененные территории общей площадью 3,8 гектара вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной", – сообщил мэр.
В Конькове работы по благоустройству осуществляются в микрорайоне, расположенном в границах Севастопольского проспекта, улиц Островитянова, Профсоюзной и Миклухо-Маклая. Также на улице Введенского появится новая спортивная площадка с тренажерами теннисными столами.
"В Северном Бутове взяли в работу микрорайон в границах улицы Грина, дома 42, бульвара Дмитрия Донского, дома 6, и улицы Куликовской, дома 5. Это одно из популярных мест отдыха, инфраструктура которого требует серьезного обновления", – пояснил Собянин.
Также проводится благоустройство ряда знаковых мест в Южном Бутове. В их числе – зеленый массив между дублером улицы Маршала Савицкого улицей и Брусилова.
"Десятки детских и спортивных площадок, зон тихого отдыха и воркаута запланировано реконструировать на территории в границах улиц Веневской, Скобелевской, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова", – добавил мэр.
По словам Собянина, основную массу работ планируется завершить в августе – сентябре.
Ранее Собянин поделился планами на реконструкцию исторического здания театра "Уголок дедушки Дурова". Градоначальник осмотрел новую сцену театра, выразив надежду на то, что она позволит увеличить количество театральных постановок.
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