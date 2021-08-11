Разворотнева передаст мэру Москвы Сергею Собянину вопросы от москвичей

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Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева приняла участие в мероприятии, посвященном вопросам благоустройства, реконструкции зданий, сохранения объектов культурного наследия и размещения социально значимых объектов.

Инициаторами встречи выступили жители столицы, которые попросили Разворотневу довести их запросы до мэра, а также проконтролировать ход их решения.

"Эти вопросы значимы для москвичей и работа по ним уже ведется. Очевидно, что людям не хватает объективной и достоверной информации, а часто прямого разговора. Работу в этом направлении мы продолжим", – подчеркнула советник.

В частности, жители столицы попросили благоустроить парк "Печатники" и Курьяновскую набережную, объединив их с с набережной Парка 850-летия Москвы в Марьино.

Также москвичи предложили провести реставрацию двух памятников культурного наследия: дома купца Виноградова и Симонова Успенского монастыря и реконструировать бывшие кинотеатры "Мечта" и "Ашхабад". На месте кинотеатров они ожидают увидеть современные культурно-досуговые центры и социальные объекты.

Жители проспекта Андропова также внесли предложение закрыть автостоянку для машин служб такси у ТЦ "Гвоздь" и призвать органы полиции охранять правопорядок на объекте.

Разворотнева в свою очередь заявила, что встречи такого рода должны носить регулярный характер и привлекать как можно больше жителей столицы.

Ранее Разворотнева призвала рассмотреть возможность масштабного строительства жилой недвижимости для социального найма. По ее словам, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, поскольку на сегодняшний день только треть россиян могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку, тогда как в очередях на бесплатное жилье стоят свыше четырех миллионов семей.