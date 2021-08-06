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16:33

Светлана Разворотнева наладит работу Московской торгово-промышленной палаты в сфере ЖКХ

город

Фото: Екатерина Бибикова

Советник мэра по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева назначена председателем комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Ее кандидатуру предложил президент МТПП Владимир Платонов.

"Светлана Разворотнева – известный эксперт с большим опытом участия в совершенствовании системы российского ЖКХ со стороны гражданского общества. Ее приход поможет перезапустить работу МТПП с предпринимательским сообществом", – объяснил Платонов.

На посту Разворотнева займется вопросами гражданского контроля за работой предприятий жилищно-коммунального хозяйства, дополнительного образования для сотрудников управляющих компаний, а также разработкой предложений по защите интересов предпринимателей в сфере ЖКХ.

"Медиация отношений граждан и представителей сферы ЖКХ, решение вопросов о лицензировании эксплуатирующих организаций, финансирования и поощрения лучших, профессиональная подготовка сотрудников отрасли и повышение ее престижа – наши общие задачи, мы будем добиваться их решения", – заключила советник мэра.

Ранее Разворотнева призвала рассмотреть возможность масштабного строительства жилой недвижимости для социального найма. По ее словам, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, поскольку на сегодняшний день только треть россиян могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку, тогда как в очередях на бесплатное жилье стоят свыше четырех миллионов семей.

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