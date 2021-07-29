Разворотнева предложила выделить владельцев электросамокатов в отдельную категорию

Компромисс между пешеходами, автомобилистами и любителями электросамокатов искали на круглом столе в Цифровом деловом пространстве столицы.

Модератором мероприятия выступила советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. Она предложила выделить владельцев скоростных электросамокатов в отдельную категорию участников дорожного движения.

Также на мероприятии обсудили эффективность использования парковок. Согласно исследованию Фонда "Институт экономики города", доходы от паркингов должны быть в 4 раза выше, чем есть сейчас. Дисбаланс можно устранить, если сделать больше площадок для машин и снизить тарифы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.