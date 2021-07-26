В АТОР объяснили, ждать ли резкого роста цен на авиабилеты

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 прокомментировал возможное повышение цен на авиабилеты.

Ранее эксперты заявили о резком скачке стоимости международных перелетов. Директор турагентства "Горящие туры" Сергей Корчагин сказал, что цена вырастет в два и более раза в сравнении с доковидным периодом. Наибольший рост коснется вновь открывшихся для туризма стран.

В свою очередь, аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Евгений Миронюк рассказал, что динамика цен на авиабилеты будет определяться ситуацией с коронавирусом во всем мире. Так, по мнению специалиста, спрос на авиаперевозки из-за нового штамма "Дельта" может упасть. В таком случае рост цен в августе будет минимален, уточнил он. Если же ситуация с коронавирусом стабилизируется, то авиакомпании могут поднять стоимость билетов еще на 15–20% в течение года.

"На цену авиабилетов может повлиять резкий рост стоимости керосина, резкий рост курсов валют, так как у международных перелетов цена напрямую зависит от курса валют, инфляции, открытие границ и ажиотажный спрос может привести к динамике, если он будет. Сейчас пока открытие границ не приводит к ажиотажному спросу", – сказал Горин.

Эксперт также напомнил, что у пассажиров много ваучеров за отмененные перелеты, которые они не осуществили перед пандемией. "Они действуют до 2023 года", – уточнил вице-президент АТОР.



(рост. – Прим. ред.) может произойти.

Дмитрий Горин вице-президент АТОР Поэтому делать прогноз, вырастет или упадет цена на авиабилеты, еще рано. В зависимости от вот этих факторов: будут ли открыты границы, будут отменены ограничения и так далее. Кроме того, инфляцию и рост цен на авиационный керосин никто не отменяет, и из-за этого этоможет произойти.

Вместе с тем эксперт добавил, что из-за маленьких квот цены на авиабилеты в ряды стран могут расти. Среди таких направлений: Болгария, Греция, Хорватия и Кипр. Кроме того, по словам Горина, на стоимость перелета влияет сезонность.

"Когда только открылись ОАЭ, цены достигали 150 тысяч рублей за экономкласс туда-обратно, был скачок – летало два рейса в неделю. Сейчас цены стабилизировались: есть билеты и за 30 тысяч, и за 40 тысяч рублей в Дубай туда-обратно", – объяснил собеседник Москвы 24.

В качестве примера также Горин привел ситуацию с Турцией. По словам специалиста, из России в Анталью ежедневно выполняется 105 рейсов, авиабилеты туда можно купить за 10 тысяч рублей в обе стороны.

"А в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполнять по пять рейсов в неделю по каждому направлению, конечно, в этой связи не будет таких доступных цен, которые есть на Турцию, потому что не могут летать по таким ценам", – привел пример вице-президент АТОР.

Кроме того, по мнению эксперта, на стабилизацию стоимости билетов на международные перелеты могут повлиять открытие чартерных рейсов по популярным направлениям, а также отмена квот или их увеличение.

Вместе с тем Горин подчеркнул, что сейчас перевозчики на внутренних рейсах не вышли на уровень цен 2019 года. "Это связано с тем, что, если стоимость будет повышаться, транспортная подвижность населения может упасть", – объяснил Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР У нас на внутреннем рынке сейчас уникальная ситуация: пандемийные ограничения в городах, переизбыток перевозки, не тот спрос, который должен быть, что приводит к низким ценам. Совет один: пока цены на перелеты такие, можно активно путешествовать даже в высокий сезон. Но этот период рано или поздно закончится, и авиакомпании будут корректировать цены, потому что не могут летать в минус.

Ранее Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса заявил, что Россия с 9 августа увеличит число рейсов в Сирию и Египет, а также возобновит регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Решение о дальнейшем увеличении количества осуществляемых рейсов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая оценит эпидемическую обстановку в стране.

Кроме того, Оперштаб принял решение о возобновлении с 9 августа на взаимной основе регулярного авиасообщения с Бахрейном по маршруту Москва – Манама с частотой два рейса в неделю, Доминиканой – по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю, а также Молдавией – по маршруту Москва – Кишинев с частотой три рейса в неделю.