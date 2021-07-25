В Турции предложили ужесточить меры против COVID-19 для туристов из России

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Турции необходимо ужесточить меры по отношению к российским туристам из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава союза инфекционистов республики Мехмет Джейхан.
"С одной стороны – мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно ввести некоторые ограничения, а общественность должна строго следовать правилам – носить маски и соблюдать дистанцию. К туристам, прибывающим из России, следует принять более строгие меры", – написал он на своей странице в Twitter.
О том, что Турция должна вернуться к строгим мерам из-за распространения COVID-19, накануне заявлял глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Он также призвал местных жителей вакцинироваться.
В понедельник, 19 июля, власти Турции допустили закрытие границ для иностранцев, если начнется резкий рост заболеваемости. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя. По его словам, стабилизация ситуации зависит от темпов вакцинации: чем быстрее она будет продвигаться, тем быстрее страна вернется к нормальной жизни.
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