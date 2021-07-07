Вирусолог рассказал, закроют ли Турцию из-за нового штамма коронавируса

В Турции зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс". ​Вирусолог Максим Скулачев рассказал, могут ли из-за этого закрыть курорты.

"Вряд ли именно "Дельта плюс" вызовет какие-то принципиальные изменения в политике стран. Важна просто общая заболеваемость. Пока она обеспечивается "Дельта-штаммом," – сообщил Скулачев.

Он также подчеркнул, что в случае если люди будут себя вести менее ответственно и не будут соблюдать ограничения, тогда начнут вводиться ограничения и локдаун. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.