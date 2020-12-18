На Таймс-сквер появился огромный билборд с Чайковским

18:00
Фото: ТАСС/Zuma
Российское подразделение аудиостримингового сервиса Spotify разместило на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка билборд с изображением композитора Петра Чайковского. Об этом сообщает "Газета.ру".
Это произошло, поскольку Чайковского признали самым популярным российским исполнителем среди иностранных пользователей Spotify. Ежемесячная мировая аудитория классика составляет 4,8 миллиона слушателей. Отмечается, что композитор стал первым отечественным исполнителем, попавшим на билборд сервиса на Таймс-сквер.
"Приятно видеть, что творчество наших исполнителей находит отклик в сердцах зарубежных слушателей. Вдвойне приятно, если это бессмертная классика Петра Ильича Чайковского, особенно актуальная в праздничный сезон", – заявил генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев.
Самыми популярными треками Чайковского в Spotify являются сцены из "Лебединого озера", "Щелкунчика" и композиции из "Детского альбома".
Ранее стриминговый сервис "СберЗвук" и платформа Apple Music назвали самых популярных музыкантов среди российских артистов. На первое место по количеству прослушиваний в России вышел Моргенштерн, второе место по популярности заняла группа Artik & Asti, а певица Zivert замыкает тройку наиболее востребованных артистов.
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