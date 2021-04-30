Билборд с певицей Монеточкой появился в центре Нью-Йорка

Фото: instagram.com/MONETOCHKALISKA
Изображение российской певицы Монеточки появилось на огромном цифровом билборде в Нью-Йорке. Инициатором выступил стриминговый сервис Spotify в рамках программы Equal.
По словам исполнительницы, о таком она даже не могла мечтать.
"Я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться", – рассказала Монеточка.
Она также отметила, что лишь 20% женщин работают в музыкальной индустрии. Кроме того, по ее мнению, на данный момент представительницам слабого пола необходима поддержка.
"Давайте постараемся быть честными и добрыми. Давайте расскажем дочкам и бабушкам о наших кумирах, поделимся с ними всем, что мы знаем о свободе", – сказала певица.
Стриминговая компания Spotify запустила акцию Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии. Слоган нового проекта – Womеn at full volume ("Женщины на полной громкости").
Ранее сообщалось, что Spotify в России обогнал по популярности Apple Music. Популярнее Spotify оказались только приложения "ВКонтакте" и "Яндекс.Музыка", заявил "МегаФон". "Билайн" тоже отметил высокий интерес пользователей.
Apple Music опережает конкурента только у абонентов Tele2 – разрыв составляет 5%.
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