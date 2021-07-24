Минздрав Турции призвал вернуться к строгим мерам из-за ситуации с COVID-19

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Турция должна вернуться к строгим мерам в связи с распространением коронавируса, за последние сутки в республике было зарегистрировано более 11 тысяч заболевших, заявил глава местного Минздрава Фахреттин Коджа. Он призвал жителей вакцинироваться.

"Мы должны перейти от гибких мер предосторожности к строгим и немедленно сделать первую прививку", – написал министр здравоохранения Турции на своей странице в Twitter.

Накануне Минздрав Турции сообщал о 9 586 новых случаях заражения COVID-19, назвав это самым высоким суточным показателем для страны с 25 мая.

В понедельник, 19 июля, власти Турции допустили закрытие границ для иностранцев, если начнется резкий рост заболеваемости. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя. По его словам, стабилизация ситуации зависит от темпов вакцинации: чем быстрее она будет продвигаться, тем быстрее страна вернется к нормальной жизни.