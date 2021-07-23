Россия с 9 августа удвоит количество авиарейсов между Москвой и Минском

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия с 1 августа удвоит количество регулярно осуществляемых авиарейсов между Москвой и Минском, также будет увеличено число рейсов в столицу Белоруссии из Сочи и Краснодара. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва – Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи – Минск и Краснодар – Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", – говорится в сообщении.

Ранее в Оперштабе сообщили, что с 9 августа Россия увеличит число рейсов в Сирию и Египет, а также возобновит регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.