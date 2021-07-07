Минтранс США окончательно запретил продавать авиабилеты в Белоруссию

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Министерство транспорта Соединенных Штатов завершило работу над указом, запрещающим продажу билетов на авиарейсы в Белоруссию и в обратном направлении, в том числе с пересадкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исключения могут быть сделаны в интересах национальной безопасности США.

Данное решение было принято после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился экс-главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.

Перед этим Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, в том числе производить взлет и посадку в странах ЕС, а также пролетать над его территорией.