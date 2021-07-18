Самолет Москва – Лиссабон вернулся в Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет, следовавший по маршруту Москва – Лиссабон, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Известно, что лайнер принадлежит компании "Аэрофлот". На официальном сайте перевозчика сообщается, что рейс SU2606 вылетел из российской столицы 17 июля в 17:21, а затем изменил маршрут и приземлился в Шереметьево в 21:31.

По данным Associated Press, в субботу, 17 июля, в Португалии прошла забастовка работников аэропортов. В результате по всей стране было отменено более 200 авиарейсов.

Ранее почти 50 рейсов отменили и задержали в Москве. В частности, в Домодедово задержали 24 вылета. Кроме того, 2 самолета там не взлетели вовсе.

До этого в аэропорту Шереметьево происходили задержки или отмены вылетов самолетов. Утверждалось, что 34 рейса были задержаны, еще два оказались отменены.