Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московском аэропорту Шереметьево оказались задержаны или отменены более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 20:20 по московскому времени, 34 рейса были задержаны, еще два рейса были отменены.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, что делать пассажиру в случае задержки самолета. Чаще всего причиной задержки рейсов являются плохие погодные условия, технические неисправности или позднее прибытие самолета.

В том случае если пассажир сталкивается с задержкой, он имеет право отказаться от полета. В таком случае перевозчик обязан вернуть полную стоимость авиабилета, даже если он является невозвратным.