Почти 50 рейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки вылетов самолетов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в трех аэропортах Москвы корректировки коснулись 47 рейсов.

В частности, в Домодедово задержали 24 вылета. Кроме того, 2 самолета там не взлетят вовсе.

Аэропорт Внуково сообщил об изменении времени взлета для 4 лайнеров. При этом 5 рейсов были отменены.

В воздушной гавани Шереметьево 6 самолетов отменили и 6 – задержали.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне в аэропорту Шереметьево происходили задержки или отмены вылетов самолетов. Утверждалось, что 34 рейса были задержаны, еще два оказались отменены.