В Москве мужчину арестовали за домогательство в метро к 15-летней девочке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчину арестовали в столице за развратные действия по отношению к 15-летней девочке в вагоне метрополитена. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел 27 апреля. Мужчина, находясь в вагоне поезда, который следовал от "Красносельской" до "Сокольников", совершил развратные действия в отношении ранее ему не знакомой 15-летней девочки.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело расследуется по статье о развратных действиях. Отмечается, что обвиняемому 56 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мужчину, который в 2013 году совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних. По версии следствия, мужчина общался с детьми в Сети и присылал им свои интимные фотографии.