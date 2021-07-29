Собянин осмотрел ход строительства станции Печатники МЦД-2

Фото: Дептранс Москвы

Основные работы по улучшению транспортной ситуации в нескольких районах столицы могут быть завершены уже в этом году. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе осмотра строительства станции Печатники второго маршрута МЦД.

В Печатниках осуществляется строительство одного из крупнейших транспортных узлов столицы, в связи с чем на участке развернуты сразу две масштабные стройки.

"Во-первых, реконструкция железных дорог и МЦД-2. Во-вторых, БКЛ, станция "Печатники", действующая станция Печатники, Юго-Восточная хорда, развитие наземного городского транспорта, соединение двух районов – Печатников и Текстильщиков. Все это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу в трех как минимум районах Москвы", – подчеркнул градоначальник.

Собянин также поздравил железнодорожников с Днем работника железнодорожного транспорта, традиционно отмечающимся 1 августа.

"Тысячи людей, которые работают на Московской железной дороге, внесли огромный вклад в развитие нашего города. Вообще Центральный железнодорожный узел играл огромную роль в становлении и развитии Москвы, но в последние годы это не просто магистральный транспорт, который перевозит из одной части страны в другую, но и часть общественного транспорта Москвы", – сказал он.

Кроме того, мэр поблагодарил всех работников Российских железных дорог.

Ранее Собянин отметил высокие темпы строительства Большой кольцевой линии метро. Мэр подчеркнул, что строительство южного участка БКЛ со станциями "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино" началось в 2017 году, станции уже в высокой степени готовности.

